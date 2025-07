Wimbledon: William, Kate e figli in tribuna, c’è anche re Felipe

agenzia

Teste coronate in tribuna per la finale Sinner-Alcaraz

LONDRA, 13 LUG – Anche i principi del Galles, quasi, al completo sono presenti all’All England Club, nel Royal Box, per assistere alla finale maschile di Wimbledon tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Ieri, in occasione della finale femminile dei Championships, era stata Catherine, patrona del torneo, a premiare la vincitrice. Oggi, per la prima volta, tutta la famiglia dell’erede al trono si è presentata sul Centre Court: non solo principe William e consorte, ma anche i primi due figli, George e Charlotte. Assente solo l’ultimogenito, Louis. I rappresentanti della famiglia reale britannica non sono le uniche teste coronate presenti in tribuna: per sostenere Alcaraz, ha raggiunto Londra anche Re Felipe VI, un altro ospite illustre del Royal Box.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA