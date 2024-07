Wimbledon: Zverev vince e a Guardiola in tribuna ‘mi alleni?’

agenzia

Tedesco batte Norrie e omaggia tecnico del City: 'Una leggenda'

ROMA, 06 LUG – Batte Cameron Norrie, si qualifica per gli ottavi di Wimbledon e poi è protagonista di un siparietto con Pep Guardiola. Mini show di Alexander Zverev sul centrale del torneo londinese: il tennista tedesco, dopo aver guadagnato il passaggio di turno dello slam sull’erba si è rivolto con una ‘dichiarazione d’amore’ al tecnico catalano del Manchester City. “Quando ti ho visto in tribuna ero così nervoso – le parole di Zverev -. Sei una leggenda, è un privilegio giocare davanti a te. Ah, una cosa: il Bayern cerca un allenatore… Comunque quando ti stancherai del calcio, puoi allenare me”. Sorrisi divertiti e applausi in tribuna da parte di Guardiola.

