Wimbledon:Paolini ‘bello esserci, ora penso solo al primo match’

agenzia

Un anno fa arrivò in finale. 'Mi piace tenere aspettative basse'

ROMA, 28 GIU – Si presenta con un basso profilo, Jasmine Paolini, davanti ai giornalisti nel suo media day a Wimbledon. “Un torneo straordinario, un luogo magnifico” anche per lei, che torna all’England Club da n. 4 al mondo, un anno dopo aver raggiunto la finale (persa in tre set contro la ceca Barbora Krejcikova). “Cerco sempre di mantenere basse le aspettative. Soprattutto sull’erba, può succedere davvero di tutto – dice la tennista toscana – Non lo so, sto cercando di concentrarmi sul primo match, provare a giocare una buona partita con un buon livello. Penso che questo sia l’obiettivo per il primo turno”. Lunedì Paolini esordisce contro la n. 402 lettone Anastasija Sevastova. Il caldo sarà una delle incognite: “Stiamo cercando di fare le solite cose – spiega la toscana -Ovviamente, è un po’ diverso quando fa caldo. Anche a Bad Homburg e Berlino faceva caldo. A me piace il caldo, ma devo dire che mi è piaciuto molto quando il tetto era chiuso, l’anno scorso. Credo però che il sole sia meglio per tutti”. Paolini ha poi parlato delle differenze tra Marc Lopez, il suo coach attuale, e Renzo Furlan, con cui aveva raggiunto anche la finale al Roland Garros: “Non abbiamo avuto molto tempo per allenarci, perché il calendario è fitto. In generale, non sto ricevendo consigli molto diversi, ma è diverso il loro modo di comunicare. Per ora sta andando bene, sono curiosa di vedere come andrà quando potremo allenarci per più tempo”. Infine un cenno a quello che il doppio con Sara Errani rappresenta per lei: “Penso mi abbia aiutato molto anche in singolare, soprattutto col servizio e con le volée – spiega – Mi piace giocarlo e continuerò. Inoltre, mi ha dato tante emozioni, vincere l’oro olimpico è stato straordinario”.

