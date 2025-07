Wimbledon:Sinner ‘prima settimana ok ma dobbiamo spingere ancora

agenzia

N.1: 'Felice per ottavi, essere qui è sempre speciale'

ROMA, 05 LUG – “Sono molto felice, ma abbiamo visto tutti che Pedro (Martimez, ndr) aveva problemi alla spalla. Non riusciva a servire bene. Soprattutto su questa superficie, quando non servi bene, non è facile giocare. Massimo rispetto per lui per essere venuto qui a competere. Non è stato facile per lui”: così, a caldo, Jannik Sinner dopo il match vinto contro lo spagnolo Pedro Martinez. “Ho cercato di rimanere solido da fondo campo – ha aggiunto l’altoatesino – Abbiamo avuto alcuni scambi davvero belli. È un grande onore giocare davanti a voi. Grazie a tutti per il supporto. Grazie a tutti gli sportivi che sono venuti. È fantastico”. “Ogni volta che entri nella seconda settimana di uno Slam è un’occasione molto speciale. Ancora più speciale qui a Wimbledon – ha concluso Sinner – Sono molto felice di essere nella seconda settimana. Cerchiamo di continuare così. Di spingere ancora. La prima settimana non poteva andare meglio. Vediamo cosa ci aspetta”.

