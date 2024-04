World Athletics, 50mila dollari di premio a chi vince oro Giochi

agenzia

E' la prima federazione mondiale a farlo. 'Decisione storica'

ROMA, 10 APR – Con una decisione che, in una sua nota, definisce “storica”, ‘ World Athletics’, ente mondiale della disciplina regina delle Olimpiadi, ha annunciato che diventerà la prima federazione internazionale ad assegnare premi in denaro ai Giochi Olimpici, “premiando finanziariamente gli atleti per aver raggiunto l’apice del successo sportivo”, è scritto nel comunicato di WA. Tutto questo a partire dai Giochi di questa estate a Parigi. Il premio andrà solo a chi vincerà l’oro, e sarà di 50mila dollari (circa 47mila euro). A partire dall’Olimpiade di Los Angeles 2028 saranno premiati anche gli atleti che conquisteranno l’argento e il bronzo. La federazione mondiale di atletica tiene anche a precisare che “le squadre di staffetta riceveranno lo stesso importo (quindi 50mila dollari ndr), da dividere tra i componenti”.

