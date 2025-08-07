World Games: otto atleti siciliani in azzurro in Cina nell’evento riservato alle discipline non olimpiche

Sport

Da oggi al 17 prossimo a Chengdu a difendere i colori azzurri ci saranno Giada Costa, Sebastiano Amore ed Erasmo Pagano (ju jitsu), Flavia Landolina, Roberta Catania e Tommaso Lampò (canoa polo); Yvonne Guglielmino (flag football) e Vincenzo Maiorca (pattinaggio)

Scattano oggi a Chengdu in Cina i World Games, la tradizionale e prestigiosa manifestazione multisportiva nata nel 1981 e riservata alle discipline non ancora comprese nel programma dei Giochi Olimpici. Al via circa 5.000 atleti provenienti da tutto il mondo, impegnati in 34 discipline.

In azzurro in Cina ad oggi ci saranno otto atleti siciliani impegnati nella canoa polo, ju jitsu, flag football e pattinaggio a rotelle col sogno che magari dopo i Giochi di Los Angeles 2028 queste discipline possano trovare posto nel programma olimpico.

In Cina il torneo il programma della canoa polo scatterà sabato e l’Italdonne è inserita in un girone di qualificazione insieme a Olanda, Spagna e Danimarca e in squadra ci sono le due catanesi Roberta Catania e Flavia Andolina, vincitrice domenica scorsa dello scudetto con la Canottieri Jonica Catania allenata da Sandra Catania.

Roberta Catania e Flavia Landolina con l’allenatrice Sandra Catania e le compagne della Canottieri Jonica Catania campionesse d’Italia 2025 di canoa polo

L’azzurra Roberta Catania (Canottieri Jonica Catania)

L’azzurra Flavia Landolina (Canottieri Jonica Catania) in azione

La squadra maschile di canoa polo schiera l’altro catanese Tommaso Lampò altro allievo di Sandra Catania e anche lui fresco di titolo italiano con lo scudetto vinto domenica scorsa nelle file dei sardi dell’Ichnusa che schierava l’altro catanese Francesco Barbagallo. La squadra azzurra maschile è stata inserita nel girone con Germania, Gran Bretagna e i padroni di casa della Cina.

Il catanese Tommaso Lampò in azione con la Nazionale

Il catanese Francesco Barbagallo in Nazionale

E tra le discipline più attese in Cina, c’è anche lo ju jitsu con in gara otto azzurri in testa i due campioni catanesi del Dojo Catania, Giada Costa e Sebastiano Amore impegnati nel Duo Show e il palermitano Erasmo Pagano impegnato nel fighting system categoria 69 k.

Sebastiano Amore, Cosimo e Giada Costa (il Dojo Catania)

Giada Costa e Sebastiano Amore sono allievi del maestro Cosimo Costa che a Chengdu sarà nella veste di selezionatore nazionale per il Duo Show per la Fijlkam. Il tecnico catanese è anche il papà-allenatore di Giada, ha ideato lo stile Mizu Ryu è da sempre un punto di riferimento e anima tecnica del Dojo Catania che continua a sfornare campioni.

“Questa convocazione – sottolinea il maestro Cosimo Costa – è il frutto di un progetto costruito nel tempo. Giada e Sebastiano sono l’esempio concreto di cosa significhi vivere il Dojo: non solo un luogo fisico, ma un modo di pensare, allenarsi, rispettare e superarsi”.

“I World Games sono per noi un traguardo e un punto di partenza – ci dicono all’unisono Giada Costa e Sebastiano Amore – siamo cresciuti su quel tatami, mattone dopo mattone, giorno dopo giorno. Ora vogliamo dare il massimo per onorare il nostro percorso, il nostro maestro e tutta l’Italia”.

Il maestro Cristian Venuto e il suo allievo Erasmo Pagano (Akiyama Budo Club Capaci)

Il palermitano Erasmo Pagano allievo alla Akiyama Budo Club di Capaci del maestro Cristian Minuto, arriva ai World Games dopo il titolo mondiale vinto nel 2024 a Creta, il bronzo agli Europei di Maintal e l’oro al Mediterranea Grand Prix, domenica sarà tra i favoriti nella categoria 69 kg, mentre il giorno dopo nel Duo Show Open toccherà a Giada Costa e Sebastiano Amore.

La catanese Yvonne Guglielmino (Elephants Catania) è la capitana della squadra azzurra di flag football ai World games in Cina

Nella Nazionale femminile di flag football, 8ª ai Mondiali 2024, tra le convocate c’è la catanese Yvonne Guglielmino, capitana della squadra azzurra, 39 anni, cuore pulsante delle azzurre e degli Elephants Catania. Madre di due figli e tornata sui banchi di scuola per laurearsi in Scienze Motorie, gestisce una propria palestra e dal 2019 indossa la maglia della Nazionale, guidando con l’esempio sia in campo che fuori. La sua esperienza, culminata nel 6° posto ottenuto ai World Games di Birmingham 2022, sarà fondamentale per trascinare un gruppo che unisce veterane di lungo corso e giovani talenti emergenti.

Il c.t. azzurro Max Presti con il papà Giuseppe e il fratello Luca, un terzetto che passato partendo da San Giovanni la Punta ha scritto pagine di storia del pattinaggio internazionale

Il c.t. azzurro Max Presti e Vincenzo Maiorca

In Cina, nel pattinaggio a rotelle, il c.t. azzurro, l’etneo Massimiliano Presti, può contare su un mix di esperienza e talento può contare sul campione siracusano Vincenzo Maiorca, pluricampione del mondo, e un palmares invidiabile che conta anche un oro nei 200 metri dual time trial, due argenti (nel Giro Sprint e nei 500 metri) e un oro in staffetta ai Wolrld Sjate Games 2024.

Il campione siracusano Vincenzo Maiorca in azzurro nel pattinaggio a rotelle ai World Games in Cina

Saranno invece il karateka Angelo Crescenzo e l’arciera Chiara Rebagliati a guidare la delegazione italiana nella cerimonia d’apertura della 12ª edizione dei World Games che per la terza volta nella storia si svolgeranno in Asia, dopo Akita 2001 (Giappone) e Kaohsiung 2009 (Taiwan), scrivendo un nuovo capitolo della manifestazione nata nel 1981.

Chiara Rebagliati e Angelo Crescenzo, saranno i due portabandiera dell’Italia i World Games in Cina