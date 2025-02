Wta 1000 di Doha, Gauff fuori al 2/o turno contro Kostyuk

agenzia

La statunitense numero 3 del mondo battuta all'esordio

DOHA, 11 FEB – Coco Gauff, numero 3 al mondo, è stata eliminata nel secondo turno del torneo Wta 1000 di Doha, battuta dall’ucraina Marta Kostyuk (n.21), con il punteggio di 6-2, 7-5 in 1h1 e 12 minuti. Per il suo ingresso nella competizione, la testa di serie numero 3, che giocava la prima partita dopo l’eliminazione nei quarti dell’Australian Open contro la spagnola Paula Badosa, ha commesso sette doppi falli. La kazaka Elena Rybakina, numero 7 al mondo e finalista a Doha lo scorso anno, si è qualificata per gli ottavi dopo aver battuto l’americana Payton Stearns, 6-2, 6-4. L’azzurra Jasmine Paolini, testa di serie numero 4, ha battuto la francese Caroline Garcia, 6-3, 6-4.

