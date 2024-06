Wta Birmingham: Cocciaretto ko, in finale va la Putintseva

agenzia

Problema muscolare frena l'azzurra, sconfitta con un doppio 6-2

ROMA, 22 GIU – Sfuma l’obiettivo finale per Elisabetta Cocciaretto al torneo sull’erba di Birmingham, in Gran Bretagna. In semifinale la 23enne di Fermo, n.44 Wta, bloccata in parte da un problema alla coscia sinistra, ha ceduto per 6-2 6-2, in poco meno di un’ora e mezza di partita, alla kazaka Yulia Putintseva, n.41 del ranking, che per la prima volta approda all’ultimo atto in un torneo sull’erba.

