Wta Cincinnati: Bronzetti eliminata, Gauff ai quarti

Vittoria in due set della n.2 al mondo sull'italiana

ROMA, 14 AGO – Lucia Bronzetti è stata eliminata negli ottavi di finale del torneo Wta 1000 di Cincinnati, battuta in due set da Coco Gauff, n.2 al mondo, col punteggio di 6-2, 6-4, in un’ora e 20 minuti. Era il terzo incontro tra la romagnola e la statunitense, che si era già aggiudicata i due precedenti. Al prossimo turno, Gauff affronterà Jasmine Paolini o la ceca Barbora Krejcikova, che scenderanno in campo tra poco.

