Wta Cincinnati: esordio vincente per Paolini-Errani

agenzia

Le azzurre battono la coppia Danilovic-Potapova in due set

ROMA, 11 AGO – Esordio vincente per Jasmine Paolini e Sara Errani nel tabellone del doppio del Wta 1000 di Cincinnati. Le azzurre, teste di serie del seeding e seconde nella Race to Ryadh (sono entrambe n.5 nel ranking di specialità), hanno battuto 6-3 7-6 la coppia formata dalla serba Olga Danilovic (n.100 del ranking di doppio) e dalla russa Anastasia Potapova (n.139). Prossime avversarie la polacca Linette e la danese Tauson.

