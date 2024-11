Wta Finals, Errani e Paolini fuori ma con rammarico

agenzia

Falliscono due match point. Battute dal doppio Chan-Kudermetova

ROMA, 07 NOV – Un’eliminazione con grande rammarico per Jasmine Paolini e Sara Errani alle Wta Finals in corso a Riad. Le due italiane escono alla fase a gironi e mancano la qualificazione alle semifinali a causa della sconfitta con la coppia formata dalla da Hao-Ching Chan e dalla russa Veronika Kudermetova. Una sconfitta maturata soltanto al super-tie break dopo aver fallito due match point. Alla fine la partita termina 6-3 6-7 9-11 a favore delle avversarie. Le due azzurre che quest’anno hanno fatto sognare l’Italia nel doppio femminile arrivando addirittura l’oro olimpico a Parigi 2024 hanno dominato gran parte dell’incontro contro la coppia numero sette del seeding. Nel primo set, le italiane sono apparse in forma e in assoluto controllo della partita. Break delle avversarie ma immediato contro-break di Errani e Paolini. Poi, trascinata soprattutto da “Sarita”, la coppia italiane prende il largo e chiude 6-3. Partono bene anche nel secondo set, strappando subito il servizio alle avversarie poi, complice la stanchezza, subiscono il contro-break nel quinto game. La coppia Chan-Kudermetova mette a segno sei break consecutivi con la cinese che inizia ad essere efficace a rete. Errani e Paolini falliscono due match-point sul 5-4. Si arriva al tie-break che Chan e Kudermetova chiudono con un netto 7-3. Nel super tie-break non cambia la musica con le italiane subito in difficolta e sotto di quattro lunghezze (1-5). Errani e Paolini trovano anche un recupero d’orgoglio e pareggiano i conti. Poi annullano ben tre match point alle avversarie. Nel finale, però, non ci sono più energie e l’incontro si chiude per 11-9. Chan e Kudermetova affronteranno in semifinale Siniakova e Townsend che, a sorpresa, hanno vinto tutte le proprie gare nel gruppo verde.

