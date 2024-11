Wta Finals: Gauff batte Swiatek e va in semifinale

agenzia

La ceca Krejcikova elimina la statunitense Pegula

ROMA, 05 NOV – La polacca Iga Swiatek (n.2 Wta) è stata battuta dalla statunitense Coco Gauff (n.3) in una partita del girone Masters alle Wta Finals in corso a Riad. Un risultato che assicura alla bielorussa Aryna Sabalenka di chiudere l’anno da n.1 al mondo per la prima volta nella sua carriera. Gauff è riuscita a imporsi in due set, col punteggio di 6-3, 6-4, ed ora occupa il primo posto nel suo girone, già sicura della semifinale. Nell’altro incontro di giornata, Barbora Krejcikova ha sconfitto la statunitense Jessica Pegula con un doppio 6-3, di fatto eliminandola. Ora la ceca si giocherà la qualificazione in semifinale tra due giorni proprio contro Gauff, mentre Swiatek affronterà Pegula con l’obiettivo di prendersi la rivincita dopo la sconfitta in due set ai quarti dello US Open.

