Wta Madrid: Swiatek e Gauff rivali in semifinale

agenzia

La polacca elimina Keys, statunitense ha la meglio su Andreeva

ROMA, 30 APR – La polacca Iga Swiatek e la statunitense Coco Gauff, rispettivamente n.2 e n.4 al mondo, si affronteranno in semifinale al torneo Wta 1000 di Madrid. L’europea nei quarti era opposta all’americana Madison Keys (n.5) e ha perso nettamente il primo set per 6-0 ma poi è riuscita a rimontare vincendo i successivi due, per 6-3, 6-2. Gauff ha invece avuto la meglio sulla russa Mirra Andreeva (n.7), fresca 18enne, per 7-5, 6-1, rischiando solo nel primo set quando ha dovuto recuperare dal 4-5 a favore della rivale.

