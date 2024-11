Wta Masters: Krejcikova e Gauff in semifinale

agenzia

Eliminata la Swiatek, detentrice del titolo

RIAD, 07 NOV – La numero 2 del mondo Iga Swiatek, campionessa in carica, è stata eliminata dal Wta Masters di Riad nella fase a gironi, dopo la vittoria di Barbora Krejcikova contro Coco Gauff, con il punteggio di 7-5, 6-4. Inutile il netto successo della polacca sulla russa Daria Kasatkina (6-1, 6-0). Krejcikova chiude in testa al girone arancione e domani affronterà in semifinale la cinese Qinwen Zheng, mentre Gauff, 2/a del girone, sfiderà la n.1 del mondo Aryna Sabalenka.

