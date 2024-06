WTKA, il maestro Piero Maugeri e i suoi atleti campioni d’Italia

Discipline sportive

Salvo, Milazzo e Gullotta pronti per la Nazionale. Bronzo per Rapisarda

l M° Piero Maugeri, ai Campionati Nazionali WTKA a Velletri (Roma) presso il Palasport Spartaco Bandinelli Giorno 8-9 Giugno 2024, scende in prima linea nei panni di atleta portando a casa due Cinture Di Campione Italiano nella Boxe e nella Kick Boxing; come lui, Stefania Salvo e Michael Milazzo si piazzano al primo posto in entrambe le discipline, Andrea Gullotta e Roberto Rapisarda, invece, partecipano solo nella Kick Boxing ottenendo rispettivamente un oro ed un bronzo.

I nostri Campioni sono riusciti ad ottenere un eccellente risultato a livello Nazionale, decretando il TEAM Bushjdo’ una scuola di Arti Marziali d’eccellenza nell’ambito degli sport da combattimento, capeggiata dal nostro inarrestabile Campione Catanese.

Il Maestro: “Atleta e Maestro nella stessa competizione é un’emozione amplificata sotto tutti i punti di vista, soprattutto perchè i miei atleti Stefania e Michael al mio angolo, mi hanno dimostrato di essere nella giusta direzione che li porterà a capire come gestire un match, per non parlare della loro eccellente prestazione, dandomi conferma di meritarsi, per il secondo anno consecutivo, il posto in Nazionale. Sono anche molto soddisfatto di essere riuscito a tirar fuori da Andrea il talento che ho visto fin dall’inizio, al quale lui non credeva e dopo tanto impegno il risultato è arrivato. Anche Roberto ha dimostrato di aver lavorato bene quest’anno, tenendo testa ad atleti di interesse nazionale guadagnandosi a pieno il suo bronzo. In questa competizione ho vinto due volte, una come atleta e l’altra come Maestro; perchè dal mio punto di vista, competere insieme ai propri ragazzi è la dimostrazione concreta della trasmissione teorico-pratica tra Maestro e Atleta. ”

Stefania e Michael, dopo mesi di duro lavoro e dieta ferrea, esprimono il loro entusiasmo non solo nell’aver partecipato alla loro seconda sfida nazionale, che come ogni match, è un’esperienza unica e piena di adrenalina che porta a nuove consapevolezze, ma nell’aver avuto la possibilità di condividere con il loro Maestro le emozioni della gara. Continuano dicendo che, grazie alla sua esperienza maturata negli anni, è riuscito a trasmettere loro il giusto approccio al ring e non solo nella teoria, ma vivendo con loro in prima persona la competizione.

Andrea: “É stata una delle esperienze più belle che abbia mai vissuto, un mix di ansia e felicità, ma anche determinazione per portare a casa li risultato. Tutti i sacrifici fatti hanno ripagato con la vittoria. Ringrazio il Maestro di essere stato esaustivo e di aver creduto in me quando nemmeno io ci credevo, un supporto psicologico a 360°.”

Roberto: “Roma mi ha dato all’inizio paura, ma dopo aver fatto il peso, mi sono tranquillizzato e di questo devo ringraziare il mio Maestro che mi ha sostenuto ed il mio Team che mi ha supportato. Al di fuori del risultato sono orgoglioso di me stesso. Punterò a fare sempre meglio!”