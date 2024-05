Xabi Alonso, Atalanta è avversario più duro d’Europa

agenzia

'In questo momento sono unici, ma voglio vincere anche in Europa

ROMA, 15 MAG – “L’Atalanta è una squadra top, l’avversario più duro d’Europa, con un super allenatore. Dovremo essere al massimo per avere una chance, perché per me sono una squadra unica in questo momento. Hanno lo stesso tecnico da diversi anni, hanno giocatori che si allenano con lui da anni e hanno un’idea chiara di come si gioca a calcio. Hanno fatto diverse stagioni positive ma questa forse è la loro miglior stagione: ci sono molte cose da imparare da una squadra come questa”. Così il tecnico del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, nel corso del Media Day Uefa a una settimana dalla finale di Europa League a Dublino contro la formazione di Gian Piero Gasperini. Ma, stabilita la forza dell’avversaria, l’allenatore del Leverkusen sottolinea che “dopo il Meisterschale non scelgo, voglio vincere tutto sia Europa League che Coppa di Germania. Certo che aver già vinto la Bundesliga ci permette di avere la testa libera per le due finali della settimana prossima”. “Il primo titolo da allenatore è stato quello della Bundesliga ed è super ma uno in Europa sarebbe ancora più speciale”, conclude Alonso.

