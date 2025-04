Xabi Alonso sirene Real ‘non è il momento di parlare del futuro’

agenzia

Il tecnico del Bayer tra i favoriti a sostituire Ancelotti

ROMA, 19 APR – La crisi del Real ha aperto la corsa anche al dopo Ancelotti. Per la panchina di Madrid il nome che si fa con maggiore insistenza è quello di Xabi Alonso. Ma lo spagnolo, attuale tecnico del Bayer Leverkusen, ha ribadito che non è “il momento giusto” per discutere del suo futuro. Il 43enne resta comunque il candidato preferito a succedere a Carlo Ancelotti, qualora l’allenatore emiliano lasciasse i blancos a fine stagione. A pesare su un addio anticipato l’eliminazione dalla Champsion, anche se il Real è ancora in corsa per Liga e Coppa di Spagna, oltre all’impegno estivo con il mondiale per club. “Non è il momento giusto per parlare del futuro. Siamo in una fase molto importante della stagione”, ha sottolineato Alonso: il Leverkusen è a sei punti dalla capolista della Bundesliga, il Bayern Monaco, a cinque partite dalla fine.

