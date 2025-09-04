Yamal festeggia come LeBron, mima la corona da re del Barcellona

agenzia

Il 18enne si ispira al campione Nba, ma l'esultanza è criticata

ROMA, 04 SET – Lamine Yamal si ispira a LeBron James per affermarsi come nuovo re del Barcellona. L’esultanza con il gesto di mettersi la corona sulla testa del talento diciottenne, ispirata al gesto diventato iconico della stella NBA, ha suscitato però diverse reazioni, molte critiche. A difendere il n.10 blaugrana è stato il ct della Spagna, Luis de la Fuente, che ha risposto agli attacchi dicendo che il gesto in quei festeggiamenti non era per indossare una corona ma il cappello da mago. Posizione condivisa anche da Marcelo Bielsa, l’attuale allenatore dell’Uruguay. Yamal ha cominciato a festeggiare i suoi gol in questo modo speciale durante la seconda amichevole del tour asiatico contro il Seoul. Ha segnato due gol e si è mostrato a tutti con questa esultanza: un colpo al petto e un’auto-incoronazione. Un gesto che replica quella che LeBron James fa da anni. “LeBron è sempre stato considerato un giocatore che avrebbe fatto la storia, anche prima di arrivare in NBA – scrivono i media spagnoli -, e Lamine sta seguendo le sue orme da calciatore, battendo quasi tutti i record di precocità”.

