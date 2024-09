Yamal ne segna 2 e trascina il Barcellona

agenzia

I 'Blaugrana' volano: 5 partite e 5 vittorie, 17 gol realizzati

ROMA, 15 SET – Barcellona a gonfie vele nella Liga, con il 17enne Lamine Yamal grande protagonista della sfida tutta catalana contro il Girona. Alla fine il Barça ha vinto 4-1, con una doppietta del suo giovanissimo talento e le reti di Dani Olmo e Pedri, e ora è primo in classifica con 15 punti in 5 partite (e 17 reti segnate e solo 4 subite) e + 4 sul Real Madrid, che ieri, con due rigori, ha vinto sul campo della Real Sociedad. Questa partita in terra basca è stata funestata dalla morte di un tifoso caduto mentre entrava allo stadio. Nelle altre partite di oggi della Liga, da segnalare il ritorno al gol di un altro ‘eroe’ degli ultimi Europei, Nico Williams, a segno con l’Athletic Bilbao nell’incontro vinto per 3-2 sul campo del Las Palmas.

