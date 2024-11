Yao Ming lascia la guida del basket cinese

agenzia

Ex stella Nba guidava associazione nazionale:'scelta personale'

ROMA, 31 OTT – Yao Ming ha lasciato l’incarico di presidente dell’Associazione cinese di basket dopo sette anni in carica. Lo ha comunicato la stessa organizzazione, definendola una “decisione personale”. L’ex centro Rockets è la stella più famosa della pallacanestro in Cina e si è ritirato dal gioco nel 2011. Sotto la sua presidenza i risultati del basket cinesi non sono stati positivi come sperato dalla stessa federazione. “Il 31 ottobre il comitato esecutivo ha tenuto una riunione a Pechino per rivedere e approvare la domanda di Yao Ming di dimettersi come presidente della Chinese Basketball Association ed eleggere Guo Zhenming come nuovo presidente,” l’associazione ha detto in un comunicato. Il 44enne ha detto che ha deciso di lasciare “dopo un’attenta considerazione e sulla base di considerazioni per lo sviluppo del basket cinese e la pianificazione personale”, ha detto il comunicato. “Il basket è uno sport che ho sempre adorato, sia nel passato, che nel presente o nel futuro – ha detto Yao Ming – Spero che tutti continueranno a sostenere il basket cinese con me in futuro,” ha detto Yao.

