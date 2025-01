Yog 2028: Malagò ‘opportunità per ispirare nuove generazioni’

agenzia

Il presidente Coni: "Giornata storica per sport italiano"

ROMA, 30 GEN – “Questa è una giornata storica per lo sport italiano e per gli atleti di tutto il mondo. Partendo dalla straordinaria eredità di Milano Cortina 2026, Dolomiti Valtellina 2028 offrirà un’opportunità unica per ispirare le nuove generazioni, mostrare il potere trasformativo dello sport e stabilire nuovi parametri di riferimento per gli eventi globali”. Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, sull’elezione di Dolomiti-Valtellina come sede dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali del 2028. “Questo importante risultato per il nostro Paese è stato reso possibile grazie al forte sostegno del Governo nazionale e alla dedizione dei nostri partner regionali e locali. E’ stata una bella dimostrazione di un’Italia che lavora nello sport. L’Italia e il Coni hanno dimostrato di essere partner affidabili del Cio e insieme riusciremo sicuramente a realizzare un’edizione degli Yog senza precedenti”, conclude Malagò.

