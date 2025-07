Yu Zidi, la 12enne nuotatrice cinese stupisce il mondo: potrebbe essere la medagliata più giovane da Berlino ’36

la storia

E la World Aquatics pensa di cambiare le regole

La federazione internazionale del Nuoto, World Aquatics, ha discusso la possibilità di rivedere le proprie regole sull’età minima per la partecipazione alle sue competizioni, a seguito dell’impressionante prestazione della nuotatrice cinese dodicenne Yu Zidi ai Mondiali di Singapore. «Esamineremo la situazione e valuteremo se dobbiamo fare di più o se siamo soddisfatti della nostra attuale posizione», ha dichiarato Brent Nowicki, Ceo di World Aquatics, durante una conferenza stampa svoltasi oggi alla presenza di molti media.

«Non pensavo di dover mai rispondere a questa domanda. I nostri limiti minimi sono così rigidi che non pensavo che una dodicenne li avrebbe raggiunti», ha detto quando gli è stato chiesto della presenza di Yu Zidi ai campionati iridati di Singapore. La nuotatrice cinese, nata nel 2012, gareggerà questa settimana nei 400 misti e nei 200 farfalla (è in finale), e lunedì scorso ha quasi raggiunto il podio nei 200 misti dopo una gara molto competitiva.

Secondo le attuali normative, gli atleti devono avere almeno 14 anni per partecipare ai Mondiali, ma possono essere concesse esenzioni se, come nel caso di Yu Zidi, raggiungono in anticipo minimi sufficientemente elevati. «È chiaramente veloce. Potrebbe essere qualcosa di davvero interessante da seguire a livello sportivo – le parole di Nowicki -, ma ora credo che dobbiamo farci delle domande e se sia il caso di mettere in atto altre misure».