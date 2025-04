Zanetti ‘il gol della Roma su nostra unica sbavatura’

agenzia

Tecnico Verona 'Oggi abbiamo giocato con coraggio'

ROMA, 19 APR – “Abbiamo preso il gol sull’unico errore, l’unica sbavatura che abbiamo fatto in una partita, secondo me, importante, una partita dove ci siamo stati dentro contro una Roma di livello alto, ma oggi abbiamo giocato una partita con coraggio”. Lo ha detto Paolo Zanetti, tecnico del Verona a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Roma all’Olimpico. “Siamo venuti qui – ha detto ancora – veramente a provare anche a fare la partita per una buona parte, ci è mancata anche a noi la zampata importante, normale che quando poi lasci spazio nella ripartenza dei giocatori del genere, poi dopo esce tutta la qualità”. Poi Zanetti ha aggiunto: “Con il gioco siamo arrivati tante volte a portare molti uomini nel metà campo della Roma, in area abbiamo fatto tantissimi cross, è mancato spesso l’ultimo passaggio, è mancata probabilmente un po’ di qualità, fermo restando che incontravamo anche una squadra che ha dei giocatori di altissimo livello”. “Quindi non era facile, però non posso dire niente per quello che riguarda l’impegno e la voglia di portare a casa punti, poi i dettagli, come sappiamo, fanno la differenza in questi partite”, ha concluso.

