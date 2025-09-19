Zanetti, ‘la Juve sta bene ma noi vogliamo fare punti’

agenzia

Tecnico Verona, 'dobbiamo ripetere prestazione con la Cremonese'

VERONA, 19 SET – Arriva la Juventus e il Verona si prepara alla battaglia. Paolo Zanetti sa benissimo il valore dell’avversario e sa che per fermare i bianconeri servirà un grande Verona. “La Juventus sta molto bene – confessa oggi il tecnico gialloblù – mette in difficoltà chiunque in Italia ed in Europa, è piena di campioni e quest’anno giocano con grande ritmo e aggressività, qualità che rispecchiano l’allenatore, squadra che si candida allo scudetto. Noi vogliamo ripetere la grande prestazione fatta contro la Cremonese per cercare di portare a casa punti”. Zanetti indica la strada: “Non dobbiamo mai deprimerci quando le cose vanno male, né esaltarci quando facciamo bene. Dobbiamo cercare la continuità di prestazione. Sapevamo anche prima che l’inizio del campionato sarebbe stato difficile guardando il calendario. In questa settimana abbiamo lavorato bene, con continuità seguendo il nostro percorso di crescita. I ragazzi vogliono fare un’altra grande partita, si sono divertiti contro la Cremonese – ha concluso – a giocare davanti ad un grande pubblico come quello del Bentegodi”.

