Zaniolo verso patteggiamento per scontro con Primavera Roma

ROMA, 03 LUG – Nicolò Zaniolo dovrebbe pagare una multa di 15mila euro per i fatti avvenuti negli spogliatoi del Viola Park in occasione della gara primavera tra Fiorentina e Roma. L’attaccante, accusato dal club giallorosso di rissa contro due suoi giocatori (Almaviva e Litti), ha raggiunto un accordo con la procura federale guidata da Giuseppe Chinè prima del deferimento (guadagnando così un 50% di sconto sulla pena). Manca ora però la ratifica del presidente federale, Gabriele Gravina, per rendere esecutivo il patteggiamento perché oggi l’accordo è stato firmato dal calciatore, dal procuratore federale e dalla procura generale dello sport.

