Zeman sta meglio, foto al mare con il figlio Karel

agenzia

Post social, a febbraio l'ex tecnico ricoverato per una ischemia

ROMA, 06 AGO – Zdenek Zeman sta meglio. Dopo il ricovero in ospedale lo scorso febbraio per un’ischemia cerebrale, l’ex tecnico tra gli altri di Roma, Lazio e Pescara, è riapparso su una foto pubblicata dal figlio Karel che li ritrae insieme al mare. “La Pre-Season fa sognare, disperare, illudere, soffrire. La Pre-Season non è parte dell’allenatore, è essa stessa l’allenatore”, ha scritto il figlio dell’allenatore boemo nel post sulle note de ‘Il mare calmo della sera’ di Andrea Bocelli.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA