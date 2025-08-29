Sfoglia il giornale

Ziolkowski è un nuovo giocatore della Roma

Arriva dal Legia Varsavia e indosserà la maglia numero 24

Di Redazione |

“La Roma è lieta di annunciare l’acquisto a titolo definitivo di Jan Ziolkowski dal Legia Varsavia”, lo comunica il club giallorosso. Difensore centrale, classe 2005, è cresciuto nelle giovanili del Polonia Varsavia. Nel 2022 si trasferisce al Legia Varsavia collezionando diverse presenze sia in Ekstraklasa (il massimo campionato polacco), sia nelle competizioni UEFA. Ziolkowski ha scelto la maglia numero 24.

