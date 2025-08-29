Ziolkowski è un nuovo giocatore della Roma

agenzia

Arriva dal Legia Varsavia e indosserà la maglia numero 24

“La Roma è lieta di annunciare l’acquisto a titolo definitivo di Jan Ziolkowski dal Legia Varsavia”, lo comunica il club giallorosso. Difensore centrale, classe 2005, è cresciuto nelle giovanili del Polonia Varsavia. Nel 2022 si trasferisce al Legia Varsavia collezionando diverse presenze sia in Ekstraklasa (il massimo campionato polacco), sia nelle competizioni UEFA. Ziolkowski ha scelto la maglia numero 24.

