Zola ‘lavoriamo insieme per ricreare i 10 in Italia’

'Napoli? Tra le quattro squadre che può lottare per lo scudetto'

ROMA, 21 OTT – “Mancano i numeri dieci? Bisogna lavorare tutti assieme. Come italiani dobbiamo crescere di nuovo in questo senso e dobbiamo ricreare le condizioni giuste per riaverli”. Così Gianfranco Zola, vicepresidente della Lega Pro, a margine del Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo a Roma. “Le seconde squadre possono aiutare? Sono d’accordo. Hanno una doppia funzione: danno esperienza a giocatori che non ne hanno ed è un’esperienza che non ha prezzo. E poi alza il livello della qualità del campionato, ne abbiamo bisogno”, ha aggiunto. Parlando della rielezione del presidente Marani e della sua conferma da vicepresidente ha spiegato: “I club hanno fiducia in quello che stiamo facendo. Vogliamo investire di più nei settori giovanili e lo dico da tempo. È fondamentale per il nostro campionato e per tutto il movimento calcistico”. Sui lutti di Foggia, invece, ha sottolineato come “forse si poteva pensare a un minuto di silenzio sui campi di C, ma il nostro mondo ha dimostrato comunque vicinanza a quanto successo”. Infine una battuta sul campionato di Serie A: “Il Napoli sta andando forte e non mi sorprende. Conosco il valore di Conte e della squadra. Il vantaggio di poter lavorare su un solo fronte è importante, rientra tra le quattro candidate per lo scudetto”.

