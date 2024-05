Zverev ‘Sono stati due anni duri, qui a Roma mi sento italiano’

agenzia

Tedesco vince gli Internazionali: 'Un momento speciale per me'

ROMA, 19 MAG – “Questo è un momento molto speciale per me, gli ultimi due anni sono stati molto duri a causa dell’infortunio. Tutto il team si è sacrificato per permettermi di essere sul campo e questo è un premio per loro”. Sono queste le parole di Alexander Zverev, campione degli Internazionali d’Italia dopo aver battuto Jarry in finale. Il tedesco, dopo aver scherzato con il pubblico presentandosi come Jannik Sinner, ha poi aggiunto: “E’ meraviglioso vedere questa gioia, ringrazio il pubblico di Roma e questa città che mi fa sentire speciale. Ogni volta che gioco qui è incredibile, mi sento italiano e non sto scherzando”. Infine i complimenti all’avversario sottolineando come “il livello di gioco di Jarry sta salendo in modo incredibile, sono sicuro che un giorno sarai tu ad essere al mio posto e ad avere il trofeo tra le mani”, conclude Zverev.

