iOS 26 è qui: Apple ridisegna l’iPhone tra intelligenza artificiale e nuovo design

Apple inaugura una nuova stagione per iPhone con iOS 26, l’aggiornamento ora disponibile su tutti i dispositivi compatibili. Non si tratta di un semplice update tecnico, ma di una svolta che unisce intelligenza artificiale, privacy e un linguaggio visivo inedito.

Liquid Glass: l’interfaccia si trasforma

La novità più evidente è il design “Liquid Glass”: trasparenze, riflessi e giochi di luce che rendono ogni schermata dinamica e immersiva. Dalla schermata di blocco alla Home, passando per widget e Control Center, tutto reagisce allo sfondo e all’ambiente circostante. Non è solo estetica: Apple vuole che l’interfaccia diventi parte integrante dell’esperienza quotidiana.

Apple Intelligence: potenza e privacy

La seconda grande innovazione è Apple Intelligence, la suite di strumenti basata su intelligenza artificiale. La particolarità è che molte funzioni operano on-device, cioè direttamente sul telefono: un approccio che garantisce maggiore velocità e protezione dei dati personali.

Tra le funzioni annunciate: live translation, traduzione in tempo reale di testi, chiamate e videochiamate; visual intelligence, riconoscimento del contenuto sullo schermo con suggerimenti contestuali; genmoji e image playground, creazione di emoji e immagini personalizzate con l’Ai.

Non tutte le funzioni saranno disponibili su tutti i modelli: le più avanzate richiedono la potenza dei chip di ultima generazione. Apple ha pubblicato una lista ufficiale con le compatibilità, che variano in base al dispositivo, alla lingua e alla regione.

Le app si rinnovano: dal Telefono a Musica

Molte app di sistema si arricchiscono di nuove funzioni: Telefono introduce strumenti per gestire meglio le chiamate indesiderate, con sistemi di screening e riduzione delle interruzioni; Messaggi permette ora di personalizzare le conversazioni con sfondi e filtri più efficaci per i mittenti sconosciuti; Musica propone transizioni automatiche tra i brani e testi sincronizzati con possibilità di traduzione; Wallet si aggiorna con carte d’imbarco in tempo reale e nuove opzioni di pagamento tramite Apple Pay. Nasce inoltre una nuova app Apple Games, che raccoglie in un unico hub tutti i titoli disponibili sull’iPhone.

Accessibilità: innovazioni per tutti

Apple continua a investire sull’inclusione. Tra le novità di iOS 26 spiccano Braille Access, che consente di controllare l’iPhone interamente da un display braille, e nuove opzioni di sottotitolazione automatica (Live Captions). Funzioni che rendono lo smartphone sempre più universale.

Dispositivi compatibili

iOS 26 è disponibile a partire da iPhone 11 fino ai nuovi iPhone 16, inclusi i modelli SE di seconda generazione e successivi. È bene sottolineare che non tutte le funzionalità saranno disponibili su ogni dispositivo: alcune richiedono chip più recenti o configurazioni specifiche. Anche i modelli meno aggiornati, però, riceveranno patch di sicurezza e miglioramenti generali.

Come aggiornare

L’aggiornamento si scarica come sempre da Impostazioni, poi Generali, e infine Aggiornamento software. Prima di installare è consigliabile: eseguire un backup dei dati, collegare l’iPhone alla corrente, avere a disposizione una connessione Wi-Fi stabile e spazio libero sufficiente.

Le tempistiche di rilascio possono variare in base alla regione: in Italia l’aggiornamento viene reso disponibile a partire dalla serata di oggi.

Uno sguardo oltre

Con iOS 26, Apple non offre soltanto nuove funzioni, ma un nuovo paradigma: da un lato l’attenzione alla privacy, grazie all’AI che lavora sul dispositivo; dall’altro la spinta verso la creatività e la personalizzazione, con un design che diventa espressivo e strumenti che ampliano le possibilità quotidiane.