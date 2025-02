Bancomat ciao ciao, si va verso un altro sistema per prelevare il contante

tecnologia

Vicini ad una nuova svolta tecnologica

Il bancomat per come lo conosciamo è destinato a finire. Basta quindi con i tastierini numerici e quindi il tempo perduto e spesso anche la fila davanti la propria filiale. In un futuro ormai prossimo il mat sarà infatti più rapido, moderno e, soprattutto, sicuro. Del resto la tecnologia fa passi da gigante e dal semplice prelievo di contante ormai si possono fare tante altre operazioni. Il prossimo passaggio sarà quello di prelevare senza neppure inserire la carta nel dispositivo.

Le banche si stanno attrezzando per la progressiva eliminazione degli sportelli ATM classici in favore di sportelli contactless basati sulla tecnologia NFC (Near Field Communication). Funziona in sostanza come per i pagamenti contactless degli smartphone. Sarà quindi sufficiente avvicinare la carta al lettore dello sportello per prelevare i contanti richiesti e si potrà anche usare lo smartphone. Una volta verificata l’identità, l’utente potrà svolgere qualsiasi operazione, dal prelievo ai trasferimenti di denaro.