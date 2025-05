“Costruiamo il futuro”: STMicroelectronics premia i progetti degli studenti per l’ambiente

L'iniziativa

Vincitore assoluto l’istituto IIS Marconi di Nocera Inferiore (SA) che ha costruito il Rov Explorer, sottomarino per monitorare lo stato della Posidonia Oceanica

STMicroelectronics, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica con uno dei suoi maggiori siti produttivi a Catania, ha annunciato i vincitori del concorso “Costruiamo il futuro con STM32 Open Development Environment”, promosso per l’anno scolastico 2024-2025 e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Per questa 9ª edizione del concorso il tema scelto è stato: “Biodiversità – Preserviamo il nostro futuro”. La diversità delle specie animali e vegetali e la varietà degli ecosistemi sono una ricchezza da salvaguardare. ST è convinta che la tecnologia possa dare un grande contributo per affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici, all’inquinamento, allo sfruttamento e alla degradazione degli habitat. Per questo ha chiesto agli studenti di sviluppare progetti legati a questo tema. I tre finalisti che si sono sfidati a Catania sono stati: Rov Explorer (I.I.S. “G. Marconi” Nocera Inferiore (SA) – rover sottomarino per esplorare il mare (profondità 10-12 m) e monitorare lo stato della Posidonia Oceanica; Demetra – (I.S.I.S. “Ferrari Buccini” Marcianise (CE)- drone che monitora l’ambiente riconoscendo rifiuti, rilevando incendi, misurando la temperatura e la qualità dell’aria; Hargin – (I.I.S. “Marco Polo” Colico (LC) – rete di monitoraggio di un’area umida di una riserva naturale.

Vincitore assoluto l’istituto IIS Marconi di Nocera Inferiore (SA) con il progetto Rov Explorer per la complessità tecnologica e l’utilizzo della board ST, e per la funzionalità e l’estetica del design del prototipo unitamente all’esposizione del progetto.

Come nelle passate edizioni uno dei tre finalisti parteciperà a Maker Faire Roma come ospite nello stand STMicroelectronics. La scuola selezionata è IIS Marco Polo di Colico (LC) con il progetto “Monitoraggio di un’area umida di una riserva naturale” grazie anche alla già testata fattibilità nonché alla possibilità di ampliamento del progetto con nuove funzionalità studiate sulla base di un confronto avuto con l’ente del parco.