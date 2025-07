Da agosto stop alle telefonate di telemarketing moleste: come funziona il sistema

la volta

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha annunciato l’introduzione di nuove misure contro lo spoofing telefonico, la tecnica con cui i call center e i truffatori modificano l’identificativo del chiamante per far apparire numeri italiani, spesso inesistenti o non registrati, allo scopo di aggirare i blocchi e ingannare i destinatari delle chiamate.

Dal 19 agosto 2025 entrerà in funzione il primo blocco tecnico: saranno attivati filtri di rete che impediranno alle chiamate provenienti dall’estero di presentarsi con falsi numeri fissi italiani. Questo significa che chi riceverà una chiamata con prefisso italiano, ma originata all’estero, sarà protetto da un sistema automatico che bloccherà la chiamata prima che arrivi al destinatario.

Dal 19 novembre 2025 il sistema di blocco sarà esteso anche ai numeri mobili: verranno filtrate e bloccate le chiamate che sembrano provenire da cellulari italiani ma che in realtà sono camuffate e partono dall’estero.

Come funzionano i nuovi filtri

I filtri saranno gestiti direttamente dagli operatori di rete, senza che gli utenti debbano installare app o modificare le impostazioni dei propri dispositivi.

Il sistema confronterà il numero visualizzato con la reale origine della chiamata, bloccando in tempo reale tutte quelle che risultano anomale o con identificativo falso.

Il servizio sarà gratuito per i cittadini e le aziende, che potranno così beneficiare di una maggiore protezione da tentativi di truffa, phishing e telemarketing aggressivo.

Gli Obiettivi

Queste misure sono il risultato di un lungo confronto tra Agcom, operatori telefonici, associazioni dei consumatori e altri attori del settore, con l’obiettivo di ridurre drasticamente il fenomeno delle chiamate moleste e delle frodi telefoniche che ogni giorno colpiscono milioni di italiani.

I limiti

Il blocco si applicherà inizialmente solo ai numeri italiani camuffati, mentre restano delle sfide aperte sul fronte dello spoofing internazionale e sull’evoluzione delle tecniche di aggiramento da parte dei truffatori. Agcom e gli operatori sono già al lavoro per rafforzare ulteriormente i sistemi di difesa e migliorare la consapevolezza degli utenti sui rischi.

Ulteriori novità regolamentari

Oltre al blocco delle chiamate spoofing, la delibera Agcom prevede anche un sistema di bollini (verde, giallo, rosso) che aiuterà i cittadini a comprendere meglio le caratteristiche e le eventuali limitazioni dei servizi 5G offerti dagli operatori, sostituendo la normativa precedente del 2016.