Ecco la Hypercar Giamaro Automobili: un bolide da 500 km/h, il prezzo è astronomico

tecnologia

Si chiama Katla, ha 2.741 cavalli

Nella motor valley modenese è nata una vulcanica casa automobilistica di Hypercar. Ha sede a Castelfranco Emilia e si chiama Giamaro la nuova realtà che punta all’eccellenza mondiale dei motori cominciando da Katla, una hypercar da 2.741 Cv, rigorosamente a benzina, con motore 12 cilindri quadriturbo progettato e costruito in Italia. La Giamaro Automobili ha una semplice G scudettata come simbolo, iniziale del fondatore Giacomo Commendatore, patron dell’azienda. L’obiettivo dichiarato è arrivare a regime a costruire una trentina di vetture l’anno, tutte estreme e milionarie come la Katla, proposta a 2.470.000 euro più tasse e dotazioni personalizzate. Già ordinabile, ancora alla fase di test su strada, la nuova hypercar sarà però solo il primo modello di una gamma di proposte di cui nel corso del vernissage dell’azienda, è già stata svelata una seconda visione: l’estrema Albor, una ruote alte senza compromessi né stilistici né tecnici.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA