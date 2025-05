Etna, osservato il “cuore nascosto” del vulcano con una Tac a onde sismiche: c’è un’immensa rete di lava

LA RICERCA

A realizzare la mappa è lo studio coordinato da Gianmarco Del Piccolo e Manuele Faccenda dell’Università di Padova

Una rete di fratture lunghe chilometri e piene di magma: è il “cuore” nascosto dell’Etna osservato con un dettaglio senza precedenti grazie ad una specie di Tac fatta con le onde sismiche. A realizzare la mappa che racconta i segreti del vulcano più grande d’Europa è lo studio coordinato da Gianmarco Del Piccolo e Manuele Faccenda dell’Università di Padova e pubblicato su Communications Earth & Environment.

Lo studio mette in evidenza come sotto la superficie dell’Etna, uno dei vulcani più attivi al mondo, si nasconda un ambiente che a prima vista può sembrare immobile ma che cela un magma in continuo movimento che spinge e si accumula, trovando talvolta vie di fuga impensabili verso la superficie scatenando eruzioni.