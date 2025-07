“Fab50”, tre imprenditrici siciliane tra le più innovative d’Italia

Riconoscimenti

Sono candidate alla finale del Premio GammaDonna 2025 a Torino

Nella «Fab50», la short-list delle cinquanta imprenditrici più innovative candidate alla finale del “Premio GammaDonna 2025”, ci sono tre siciliane. Sono in corsa per entrare tra le 6 che saliranno sul palco della finale il prossimo 4 novembre, a Torino. Sono Danila Di Stefano, ceo di “Dret project Srl» di Partanna (Trapani) e Valeria Metoldo e Taschia Bertuccio, fondatrici di» Osmosia» (Catania). Dret Project Srl» è una società di ingegneria che integra servizi tecnici, legali e fiscali per il settore edile, promuovendo sostenibilità, inclusione e crescita territoriale. Ha una rete di oltre 300 imprese e 400 tecnici in tutta Italia, con un modello d’impresa moderna, attenta al welfare, alla parità di genere e all’impatto positivo sul territorio. Osmosia è un’agenzia di comunicazione medica che fonde rigore scientifico, creatività e intelligenza artificiale.

