Gli occhiali visionari di Meta: il display si comanda con i gesti come Minority Report

il futuro è tra noi

Durante l’evento Connect, Mark Zuckerberg ha svelato la nuova gamma di occhiali intelligenti firmati Meta in collaborazione con EssilorLuxottica, confermando la sfida nel mercato wearable contro Samsung, Google e Snapchat.

Tra le novità spiccano i Meta Ray-Ban Display, occhiali che integrano un display ad alta risoluzione invisibile agli altri, posizionato nell’angolo destro della lente. Il dispositivo consente di gestire messaggi, mappe, social network, scattare foto e video, ascoltare musica tramite altoparlanti integrati e interagire con l’intelligenza artificiale senza l’uso del telefono. Innovativo è il Meta Neural Band, un braccialetto che interpreta i movimenti muscolari per navigare nei comandi con semplici gesti delle mani. La batteria garantisce fino a 18 ore di autonomia e la ricarica avviene tramite custodia. Il lancio negli Stati Uniti è previsto per il 30 settembre a partire da 799 dollari; l’arrivo in altri mercati è fissato nel 2026.

Per gli sportivi, Meta ha presentato Oakley Meta Vanguard, occhiali resistenti all’acqua con lenti colorate, studiati per rimanere saldi anche sotto casco da ciclismo. Dotati di fotocamera in grado di registrare video in slow motion e hyperlapse, audio immersivo e cinque microfoni per ridurre il rumore del vento durante chiamate o comandi vocali con Meta AI. Il dispositivo integra le piattaforme Garmin e Strava per il monitoraggio degli allenamenti, con riepiloghi disponibili nell’app Meta AI. La batteria dura fino a 9 ore e il prezzo partirà da 499 dollari; saranno disponibili anche in Italia.