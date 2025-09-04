Il braccio robotico capace di trasmettere il tatto: il miracolo della scienza apre scenari imprevedibili

salute

L’obiettivo raggiunto dal gruppo di ricerca dell’Università di Siena ad Automatica.it 2025 a Perugia

Aggiungere un arto robotico “extra” capace di muoversi, manipolare oggetti e trasmettere il tatto, il tutto senza impianti fissi: è l’obiettivo raggiunto dal gruppo di ricerca guidato da Domenico Prattichizzo, dell’Università di Siena che in occasione di Automatica.it 2025 a Perugia ha presentato i nuovi risultati del progetto europeo Haria che ha permesso a un paziente con un braccio paralizzato di versare l’acqua in un bicchiere usando un braccio artificiale.

«L’essere umano ha varie forme di intelligenza, una di queste è quella senso-motoria, ossia la capacità di manipolare con grande precisione gli oggetti. Questa è forse anche la caratteristica principale che ha permesso i maggiori progressi per la nostra specie», ha detto all’ANSA Prattichizzo.

Sulla base di questo concetto, l’idea dei ricercatori senesi è quella di usare robotica e Intelligenza Artificiale per estendere le capacità umane attraverso arti extra, il cosiddetto human-robotic empowerment: il primo passo è permettere a pazienti vittime di ictus o incidenti il poter controllare un braccio robotico.