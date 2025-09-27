Il buco nero supermassiccio con una massa di un miliardo di Soli e che sfida le leggi della fisica

astronomia

La scoperta che ha sorpreso gli scienziati

A 12,8 miliardi di anni luce dalla Terra è stato individuato un enorme buco nero, con una massa equivalente a quella di un miliardo di Soli, che cresce a una velocità incredibile, una delle maggiori mai registrate, superando addirittura di 2,4 volte i normali limiti calcolati per questi processi.

La scoperta, pubblicata sulla rivista The Astrophysical Journal Letters dal gruppo internazionale di ricercatori guidato dall’italiano Luca Ighina del Centro per l’Astrofisica Harvard & Smithsonian americano e dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, potrebbe aiutare a spiegare come alcuni di questi oggetti abbiano potuto raggiungere masse enormi in tempi relativamente brevi dopo il Big Bang.

Alla ricerca ha contributo anche l’Italia con Inaf di Milano e Bologna, Università di Bologna, Università dell’Insubria e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Milano.

Il buco nero, indicato con la sigla RACS J0320-35, sta alimentando quello che gli astronomi chiamano quasar, un oggetto estremamente brillante in grado di superare in luminosità intere galassie. Dopo la sua scoperta, sono stati i raggi X analizzati dal telescopio spaziale Chandra della Nasa a svelarne il rapidissimo tasso di crescita: «È stato un po’ scioccante – commenta Ighina – vedere questo buco nero crescere a passi da gigante». Secondo i dati raccolti, infatti, l’oggetto sta crescendo di una massa compresa tra 300 e 3mila Soli all’anno.