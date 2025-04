Innovazione

In ricordo della manager catanese scomparsa prematuramente nel gennaio dello scorso anno

Prende il via da Catania la seconda edizione del Premio internazionale “Lympha – Raffaella Mandarano”, dedicato all’impresa femminile giovane e rivolto alle giovani tra i 18 e i 35 anni con progetti ad alto impatto sociale, ambientale e tecnologico. Un’iniziativa che guarda al futuro dell’innovazione, nel segno di una donna visionaria e appassionata come Raffaella Mandarano, manager catanese scomparsa prematuramente nel gennaio dello scorso anno.

Il premio gode del patrocinio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Catania, della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e di Humanitas Istituto Clinico Catanese.

Professionista visionaria, sensibile ai temi ambientali e sociali, Mandarano è ricordata oggi attraverso un premio che riflette i valori che l’hanno guidata. A sostegno dell’iniziativa ci sono anche le realtà che con lei hanno condiviso progetti e innovazione: PROTEO Technologies, Etna Hitech, Harmonic Innovation Hub (Entopan), Farmitalia, GreenWave Modena e la startup Originy.

L’ingegnere Giuseppe Patti, marito della manager e managing director di PROTEO, Cristina Mandarano, sorella dell’imprenditrice, ed Emanuele Spampinato, presidente del consorzio Etna Hitech, hanno presentato il progetto nei dettagli.

«Questo premio nasce dal desiderio profondo di proseguire il cammino che Raffaella aveva iniziato, sostenendo le donne che oggi provano a costruire qualcosa di proprio, con coraggio e visione – ha dichiarato Patti –. La sua idea di impresa era sempre connessa al bene comune, alla sostenibilità, alla crescita condivisa. Lympha vuole essere tutto questo: un seme piantato nel suo nome per far germogliare nuove energie».

Emanuele Spampinato, presidente di Etna Hitech, ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa: «Con Raffaella abbiamo avuto un rapporto pieno, condividendo i momenti felici e quelli difficili del nostro lavoro, a volte scontrandoci, ma sempre con una stima reciproca mai messa in discussione. Fino alle ultime iniziative sfidanti nel campo delle energie rinnovabili che stanno dando adesso i loro frutti. Ringrazio Giuseppe per aver voluto coinvolgere anche quest’anno Etna Hitech che compie 20 anni dalla fondazione e che oggi è parte di Harmonic Innovation Group Società Benefit. A giugno inaugureremo lo spoke Catania del gruppo dove dedicheremo una sessione a Raffaella Mandarano, Imprenditrice armonica”.

Il Premio Lympha consiste in un percorso di incubazione della durata di 4 mesi e dal valore di oltre 5000 euro, progettato per fornire un sostegno mirato alla costituzione e all’avvio di una start-up innovativa ed alla sua aggregazione nell’ambito dell’ecosistema di innovazione di Harmonic Innovation Hub. Un’opportunità concreta, arricchita da un premio in denaro di 2.000 euro. La partecipazione è gratuita: bando e form d’iscrizione sono disponibili fino al 16 settembre 2025 sul sito www.associazionemandarano.org.

La cerimonia finale si svolgerà a Catania il 10ottobre 2025. La giuria potrà assegnare anche un premio speciale al progetto che meglio interpreterà i valori cari a Raffaella Mandarano: sostenibilità, digitale, IA, energie rinnovabili, ricerca scientifica, impatto sociale.

Durante l’incontro di stamattina è intervenuta invideo Valentina Mancuso, 29 anni, milanese, vincitrice della prima edizione con il progetto “Neurocognitive Virtual Reality”. Un software per la valutazione cognitiva in realtà virtuale, capace di anticipare diagnosi di decadimento cognitivo.