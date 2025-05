Le lenti a contatto a infrarossi per vedere anche al buio (e con gli occhi chiusi): il futuro è già oggi

tech

Vedere nel buio, anche ad occhi chiusi: una ‘supervistà resa possibile grazie alle lenti a contatto messe a punto dal gruppo di ricerca guidato da Tian Xue, neuroscienziato presso l’Università di Scienza e Tecnologia della Cina.

A differenza degli attuali visori notturni, le nuove lenti descritte sulla rivista Cell trasformano la luce infrarossa in visibile senza bisogno di fonti di energia esterna e sono già state testate anche sull’uomo. “La nostra ricerca apre la possibilità di dispositivi indossabili non invasivi per offrire alle persone una supervisione», ha detto Xue. L’occhio umano è in grado di vedere solo una porzione dello spettro di luce, quella detta appunto visibile, ma le nuove lenti a contatto permettono ora di estendere questa porzione anche verso le frequenze dell’infrarosso, permettendo ad esempio una visione anche al buio. Si tratta di lentine apparentemente simili a quelle tradizionali, morbide e trasparenti, ma al loro interno sono presenti delle nanoparticelle capaci di convertire la luce del vicino infrarosso, le frequenze nell’intervallo tra 800 e 1600 nanometri, in luce visibile: la luce a 808 nanometri in luce verde, a 980 in blu e a 1532 in luce rossa.

Essendo trasparenti, gli utilizzatori possono vedere contemporaneamente sia la luce infrarossa che quella visibile ma i test hanno dimostrato che la visione a infrarossi è più accurata quando i partecipanti hanno gli occhi chiusi. Questo perché gli infrarossi penetrano le palpebre più facilmente e si verificano meno interferenze con la luce visibile. Attualmente le lenti permettono di vedere solo sorgenti infrarosse molto intense e non garantiscono una vera e propria visione nitida, bensì solo di riconoscere impulsi di luce infrarossa.