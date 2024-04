L’Intelligenza Artificiale di Google che “prevede” le inondazioni con sette giorni di anticipo

tecnologia

I risultati pubblicati sulla rivista scientifica Nature.

Google ha annunciato un nuovo modello di intelligenza artificiale sviluppato per prevedere l’arrivo di inondazioni. Secondo la compagnia, l’IA può anticipare l’arrivo di una criticità climatica anche sette giorni prima che avvenga. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Nature.

Le inondazioni sono notoriamente difficili da prevedere, poiché la maggior parte dei fiumi non dispone di misuratori di portata. Google ha risolto questo problema addestrando modelli di machine learning con tutti i tipi di dati rilevanti, inclusi eventi storici, livelli dell’acqua, altitudine, per generare mappe localizzate ed eseguire «centinaia di migliaia» di simulazioni in ciascuna località.