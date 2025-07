L’oggetto interstellare che è entrato nel sistema solare ad una velocità spaventosa: cosa è e perché la Terra non è in pericolo

astronomia

Osservato per la prima volta a giugno dagli astronomi che ora lo stanno osservando

E’ una cometa del diametro di circa 20 chilometri, il nuovo oggetto di origine interstellare che si è intrufolato nel Sistema solare e che è stato scoperto soltanto pochi giorni fa: inizialmente denominato A11pl3Z, l’intruso è stato ora ribattezzato 3I/Atlas. Si tratta del terzo oggetto interstellare trovato nel nostro Sistema solare, dopo Oumuamua scoperto nel 2017 e la cometa 21/Borisov individuata nel 2019.

La nuova cometa 3I/Atlas è stata avvistata per la prima volta dalla stazione cilena del progetto Atlas, dedicato alla ricerca degli asteroidi vicini alla Terra, ma subito dopo sono state rinvenute altre immagini precedenti, risalenti a metà giugno, dove l’oggetto non era stato notato.

«La cometa non rappresenta una minaccia per la Terra – assicura la Nasa sul suo sito – e rimarrà a una distanza di almeno 1,6 unità astronomiche, pari a circa 240 milioni di chilometri». Al momento della scoperta, 3I/Atlas «si trovava a circa 520 milioni di chilometri dalla Terra e a 670 milioni di chilometri dal Sole, all’interno dell’orbita di Giove e in rapido avvicinamento, mentre la sua luminosità era intorno alla magnitudine 18.5, risultando così 2,5 milioni di volte più debole della Stella Polare», spiega l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project.

«Nel giro di 24 ore sono arrivate le prime segnalazioni di attività cometaria, da cui l’ulteriore designazione come C/2025 N1. Al momento, le dimensioni stimate sono dell’ordine dei 20 chilometri, con tutte le incertezze derivanti dai pochi dati disponibili e dalla reale luminosità dell’oggetto, che potrebbe essere attualmente sostenuta da un temporaneo aumento di splendore».

3I/Atlas raggiungerà la minima distanza dal Sole il 29 ottobre, transitando a poco più di 200 milioni di chilometri dalla nostra stella alla velocità di circa 68 chilometri al secondo (oltre 244 mila km/h).