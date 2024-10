Nel cielo di ottobre lo spettacolo della cometa Tsuchinshan-Atlas: come e quando osservarla

l'evento

La prossima volta tornerà tra 80 mila anni, l'ultima volta l'hanno vista i Neanderthal

Ottobre regala uno spettacolo unico con la comparsa della cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas, soprannominata la “cometa del secolo”.

Scoperta nel gennaio 2023 da astronomi cinesi e sudafricani, Tsuchinshan-Atlats ha una eccezionale luminosità e una insolita traiettoria. La prossima volta tornerà visibile dalla Terra tra 80 mila anni. L’ultima volta ad osservarla furono i Neanderthal. Secondo Javier Licandro, astronomo del Instituto de Astrofísica de Canarias, Tsuchinshan-Atlas brilla attualmente “molto più di Mercurio”, uno dei pianeti più luminosi del nostro cielo notturno e come luminosità si può equiparare alla Hale-Bopp o alla Hyakutake. La coda ha una lunghezza di 42 lune piene ed è composta da gas e polvere.

Come e dove vedere la cometa dall’Italia

Il momento migliore per osservare la cometa sarà al tramonto, intorno alle 20 guardando verso ovest. Meglio cercare un luogo con poco inquinamento luminoso e un orizzonte occidentale chiaro per ottenere la migliore visione possibile. Anche se la cometa sarà visibile a occhio nudo a causa della sua intensa luminosità, l’uso di un binocolo può migliorare notevolmente l’esperienza, consentendo di vedere più dettagli del nucleo della cometa e della sua coda estesa. Si può ammirare anche online consultando la diretta in streaming dalle 19 su Virtual Telescope Project.