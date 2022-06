"Eurobot 2022" , la squadra dell'Università di Catania arriva sesta

"Unict-team" la squadra dell’Università di Catania, si è classificata sesta ad "Eurobot 2022" la competizione internazionale di robotica studentesca che si è svolta nei giorni scorsi a La-Roche-sur-Yon, in Francia. Ad eliminarla nei quarti di finale sono stati i padroni di casa, vincitori del campionato nazionale francese. Per 'Unict-Team', unica squadra italiana in campo, che vanta una pluriennale esperienza alle competizioni di robotica, si tratta di un buon risultato visto che ai nastri di partenza si sono presentati ben 23 partecipanti. La gara consisteva nella realizzazione di robot in grado di eseguire compiti più o meno complessi in totale autonomia. Il tema di quest’anno era l’archeologià e prevedeva che i robot raccogliessero dei reperti archeologici, rappresentati da esagoni e cubi colorati, e li disponessero in base al colore in opportune zone di esposizione del campo.

Allo scopo di rendere più interessante il gioco, i robot dovevano anche essere in grado di fare una previsione sul proprio punteggio finale, che era basato sul numero di campioni correttamente posizionati. A far parte di "Unict-Team" gli studenti Giorgio Pometti e Matteo Jacopo Schembri (per le parti meccaniche), Marco Pometti (per l'elettronica), Matteo Batticani, Giovanni Campo, Silvia Di Martino, Claudio Giusti e Miriana Russo (per la parte software) e i dottorandi di ricerca Alessia Li Noce e Marcello Maugeri.



