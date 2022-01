Ecco il nuovo progetto di Giovanni Leon Dall'O' : Shine-Library.com, la piattaforma per vendere licenze di sincronizzazione di brani esclusivi

Una piattaforma e-commerce per vendere licenze di sincronizzazione di brani esclusivi, utili a registi, sviluppatori di videogame, e quanti hanno bisogno di musica da sincronizzare come colonna sonora nei propri progetti. È Shine-Library.com, progetto che vede ai nastri di partenza Giovanni Leon Dall’Ò, compositore, arrangiatore e musicista ragusano.

Autore di colonne sonore cinematografiche, teatrali e per videogame, Giovanni Leon Dall’Ò è il fondatore del marchio “Shine”, all’interno del quale coesistono la scuola di musica Shine, lo studio di registrazione Shine Records, il centro di produzione musicale Shinesoundtracks, fondato con la sound designer Vera Sorrentino.

Strizza l’occhio al futuro la vision di Giovanni Dall’Ò. Laureato con lode in musica e nuove tecnologie presso il Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania, ha scritto, tra le altre cose, le musiche per il videogame “Zheros” per xbox One, Pc e playstation 4, per diversi corti tra cui “Jack”, girato a Los Angeles. Ha composto, per il regista Alessio Micieli, la colonna sonora del film Cristiano Rolando, nessuno nasce infame (presente su Amazon Prime Video). Nel 2018 ha composto inoltre la colonna sonora di Jurassic War per Cinecittà World.

A soli 40 anni, l’artista ragusano vanta già un palmarès di tutto rispetto: ha vinto diversi premi fra cui, a New York, il Videogame Music Part III, promosso da Indaba Music (comunità di sviluppo di videogiochi) e Playcrafting (società di tecnologia, intrattenimento e music licensing); in Italia, con la cantautrice Deborah Italia, la decima edizione del Festival Nazionale della canzone italiana, "Premio Poggio Bustone", dedicato a Lucio Battisti; l’edizione 2018/2019 di “Impavidarte, la biennale della cultura di Nicosia.

Giovanni Leon Dall’Ò ha ottenuto una borsa di studio alla Quantic School of Business and Technology (USA) dove sta studiando per ottenere un Master in Management che lo accompagnerà nei suoi progetti all’avanguardia.

