Fusione nucleare, negli Usa verso l'annuncio di una svolta storica

Per la prima volta nella storia una reazione di fusione avrebbe prodotto più energia di quella usata per innescarla. La scoperta è avvenuta al National Ignition Facility nei Lawrence Livermore National Laboratory, in California. Al momento sono indiscrezioni ma domani martedì al Dipartimento dell'Energia statunitense ci sarà una conferenza stampa dove dovrebbe arrivare la conferma. Ne parla il Financial Times ma anche il Washington Post dove alcuni esperti della materia hanno confermato le anticipazioni. La fusione nucleare (che funziona come quella che alimenta il Sole e che produce energia dalla fusione di due atomi di idrogeno, generandone uno di elio liberando energia) è il sogno degli scienziati da oltre 50 anni perché a differenza della fissione (il sistema con cui funzionano le centrali atomiche attuali), non crea radioattività o scorie, non ha bisogno di combustibili rari come uranio e plutonio.

