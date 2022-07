Google aggiorna per tutti l'interfaccia di Gmail

Come previsto mesi fa, Google ha aggiornato l’interfaccia di Gmail per tutti nelle ultime ore. La novità grafica rende maggiormente uniformi i vari servizi del colosso americano integrandoli nella posta elettronica. Meet, Chat e Spaces, rispettivamente per videochiamate, chat e spazi di lavoro condivisi, diventano parte di Gmail, con accessi veloci e menu contestuali via browser. Big G ha inoltre affermato che entro la fine dell’anno, arriveranno ulteriori miglioramenti a Gmail su tablet, un supporto per le emoji e più funzionalità di accessibilità. Chiunque non desideri utilizzare la nuova interfaccia può tornare indietro a quella precedente, almeno fin quando Google non decida di renderla obbligatoria e definitiva.

La versione di Gmail aggiornata sposta i pulsanti Mail, Meet, Spaces e Chat in un elenco nella parte superiore invece di mostrare diverse conversazioni in un elenco. Le modifiche fanno parte del nuovo approccio generale di Google alla suite Workspace, che include le app via web di produttività, come Documenti e Fogli, Calendar per la gestione degli impegni, Sites per la realizzazione dei siti, Meet per videochiamate e riunioni, Keep per gli appunti, Chat per la messaggistica. La volontà è quella di inserire, gradualmente, maggiori funzioni basate sull'intelligenza artificiale, come i suggerimenti sui destinatari di una email e la ricerca nei messaggi di posta. La scorsa settimana, l’agenzia per la protezione dei dati digitali danese, Datatilsynet, ha vietato l'uso dei prodotti Google (tra cui Gmail, Google Docs, Calendar e Google Drive) nelle scuole in Danimarca, perché non rispetterebbero il regolamento europeo sulla protezione dei dati.

