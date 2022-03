I ragazzi del "Dalla Chiesa" di S. G. la Punta volano negli Usa per la finale mondiale della First Lego League

Adesso è ufficiale. Gli studenti dell’istituto comprensivo “Carlo Alberto Dalla Chiesa” andranno alla finale mondiale di robotica ad Houston. Sono state ore molto intense quelle vissute dal “Team Fll 28 Dalla Chiesa Bit”. Dopo la vittoria in ambito regionale, la squadra, domenica scorsa, ha vinto la finale nazionale del First Lego League Italia di Robotica che si è svolta a Rovereto. Da lì hanno “conquistato” la finale mondiale che si disputerà il 22 aprile. Per parteciparci, però, hanno stimato una spesa di circa 70mila euro. Una cifra abbastanza importante e non facilmente reperibile.

Pubblicità

Una corsa contro il tempo, perché l’adesione doveva essere data entro domani. Oltre ad una “pec”, per iscriversi, servivano anche 1500 dollari. Adesso il sogno è diventato realtà. La Regione Sicilia, nella figura del presidente Nello Musumeci e dell'assessore all'Istruzione, Roberto Lagalla, hanno garantito il loro sostegno con un contributo di 40mila euro. Cifra che è stata ufficializzata dall'assessore alle Politiche scolastiche del Comune di San Giovanni la Punta, Pier Maria Capuana. Lo stesso assessore Lagalla ha confermato questo sostegno con una telefonata alla dirigente scolastica del “Dalla Chiesa”.

Per gli altri 30mila, è partita una vera gara di solidarietà. Alcuni genitori, in maniera spontanea, si sono autotassati realizzando una colletta comune. Ognuno ha versato la somma che poteva destinare per continuare questo sogno. Inoltre, molte realtà private del territorio hanno contribuito in maniera concreta a questo progetto.

«Stiamo stampando le nuove magliette con i loghi di tutti coloro che ci stanno aiutando – dice il professore Gianluca Marletta, referente del progetto – partiamo, abbiamo confermato l'iscrizione».

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA