Instagram, arriva i moderatori per le dirette

Con la volontà di migliorare le dirette social, Instagram ha confermato il prossimo arrivo di una nuova funzionalità di moderazione per gli iscritti. La novità permetterà a chi fa partire una live di aggiungere alla trasmissione dei moderatori, che potranno controllare i messaggi in chat ed eventualmente eliminarli, così come bannare i molestatori, in modo che non possano più partecipare alla conversazione. Instagram, con un post su Twitter, ha fornito solo qualche indicazione sulla funzione Live Moderator, senza spiegare quando arriverà e su quali sistemi operativi. Per aggiungere un utente come moderatore, si dovrà avviare la diretta e cliccare i tre punti di menu sulla barra dei commenti.

Una volta scelto il moderatore, questo riceverà una notifica sull'assegnazione, con la possibilità di segnalare commenti, censurare messaggi e rimuovere gli utenti. Per incentivare un’interattività più trasparente e controllata con il pubblico, il social permetterà anche di impostare diversi filtri automatici per le parole chiave, per bloccare sul nascere un linguaggio molesto, rendendo impossibile la pubblicazione di testi vietati. La moderazione è diventata un elemento fondamentale di molte piattaforme di live streaming, come Twitch e YouTube. Proprio Twitch, specializzata nelle dirette a tema videoludico, ha ricordato l’entrata in vigore di nuove regole secondo le quali chiunque condivida, ripetutamente, fake news e notizie non verificate, potrebbe essere bannato ed escluso dall’utilizzo di app e sito. Facebook, che come Instagram è controllata da Meta, offre già agli utenti la possibilità di aggiungere moderatori ai propri stream, con strumenti specifici per rimuovere i molestatori, cosiddetti troll.



